"حمَّلوه أكثر مما يستطيع".. الشيخ خالد الصلح: كفى تماديا على كرسي رئاسة الحكومة

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وأضاف في بيان: "فليقل خيراً أو ليصمت، في ظل هذه الأزمات والوضع المجهول يجب أن يلتف اللبنانيون حول بعضهم البعض وحول ما بقي من مؤسسات دولة، والحكومة ورئيسها رغم المقاطعة الحاصلة من بعضهم يتابعون شؤون المواطن وحاجياته". رأى مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح، أن "ما يقوم به البعض من الفرقاء السياسيين في وطننا الحبيب لبنان من تمادٍ دائم ومستمر على موقع رئاسة الحكومة مرفوض رفضا قاطعا، فالجميع يعلم ماذا يمكن أن تفعل الحكومة بظل الأزمات التي تحل ببلدنا لبنان".وأضاف في بيان: "فليقل خيراً أو ليصمت، في ظل هذه الأزمات والوضع المجهول يجب أن يلتف اللبنانيون حول بعضهم البعض وحول ما بقي من مؤسسات دولة، والحكومة ورئيسها رغم المقاطعة الحاصلة من بعضهم يتابعون شؤون المواطن وحاجياته".

واعتبر إن "ما يقوم به اليوم الرئيس نجيب ميقاتي من تجنيبٍ لانفلات الأمور، ومتابعة حثيثة لشؤون الدولة والمواطن، يجب أن يدفع البعض لمساعدته لا لوضع العصي في الدواليب".



وختم الصلح: "كفى تماديا على كرسي رئاسة الحكومة الذي حمَّلوه أكثر مما يستطيع، فهذا الكرسي عليه أن يعمل كرئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير عن الوزراء المقاطعين، إن هذا المقام لن يكون مكسر عصا لأحد".