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لبنان

الحلبي: لإعطاء الاهتمام اللازم لمدارس اقليم الخروب

Lebanon 24
22-08-2024 | 10:59
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استقبل وزير التربية عباس الحلبي اليوم، وفدا من مدراء المدارس في اقليم الخروب برفقة نائب الشوف بلال عبدالله، ووكيل داخلية الحزب التقدمي الأشتراكي في المنطقة ميلار السيد، لشكره على تنفيذ برنامج ترميم المدارس الرسمية في المنطقة، والخطوات المطلوبة للبدء بالاشغال، بحضور مسؤولة الملف الوزارة السيدة مايا سماحة والمهندس وحيد ملاعب ،ومستشاري الوزير ماهر الحسنية ونادر حديفي،
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وتم استعراض الخطوات المطلوبة للبدء دون تعريض العام الدراسي للخطر، ونوه  الحلبي بـ"الجهود التي بذلت من المدارس لاستكمال العام الدراسي ونتائجهم الجيدة في الامتحانات الرسمية، وعرض المدراء أوضاعهم ومطالبهم وبخاصة مشكلة دار المعلمين في عانوت".
 
وأعطى الحلبي تعليماته مباشرة "لمعالجة كل المعوقات وإعطاء الاهتمام اللازم لمدارس اقليم الخروب، وضرورة استكمال الخطة لتشمل بقية المدارس واستحداث تجمع مدارس برجا كأولوية وحاجة".

وأكد  الحلبي في نهاية اللقاء "دعمه المستمر ووقوفه الى جانب الشوف ومدارسه، ساحلا وجبلا"، وشكر الوفد الحلبي على سرعة الاستجابة.
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