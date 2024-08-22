الحلبي: لإعطاء الاهتمام اللازم لمدارس اقليم الخروب

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استقبل وزير التربية عباس الحلبي اليوم، وفدا من مدراء المدارس في اقليم الخروب برفقة نائب الشوف بلال عبدالله، ووكيل داخلية الحزب التقدمي الأشتراكي في المنطقة ميلار السيد، لشكره على تنفيذ برنامج ترميم المدارس الرسمية في المنطقة، والخطوات المطلوبة للبدء بالاشغال، بحضور مسؤولة الملف الوزارة السيدة مايا سماحة والمهندس وحيد ملاعب ،ومستشاري الوزير ماهر الحسنية ونادر حديفي،وتم استعراض الخطوات المطلوبة للبدء دون تعريض العام الدراسي للخطر، ونوه الحلبي بـ"الجهود التي بذلت من المدارس لاستكمال العام الدراسي ونتائجهم الجيدة في الامتحانات الرسمية، وعرض المدراء أوضاعهم ومطالبهم وبخاصة مشكلة دار المعلمين في عانوت".