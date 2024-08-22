البزري: ما جدوى خطة الطوارئ في ظل عتمة شاملة؟

كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس": " ما جدوى خطة الطوارئ في ظل عتمة شاملة؟ كيف نمنع الأمراض في ظل إنقطاع المياه؟ كيف نحاسب المقصرين في ظل تعطيل الحياة البرلمانية والسياسية؟". (الوكالة الوطنية)

Advertisement