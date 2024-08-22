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لبنان

البزري: ما جدوى خطة الطوارئ في ظل عتمة شاملة؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:11
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كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس": " ما جدوى خطة الطوارئ في ظل عتمة شاملة؟ كيف نمنع الأمراض في ظل إنقطاع المياه؟ كيف نحاسب المقصرين في ظل تعطيل الحياة البرلمانية والسياسية؟". (الوكالة الوطنية)
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