متى ستعود التغذية الكهربائية إلى مستوياتها السابقة؟ فيّاض يكشف

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أكّد وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، إن شحنة الوقود التي قررت الجزائر إرسالها إلى لبنان لمساعدته على حل أزمة انقطاع الكهرباء، هي "هبة غير مشروطة".وأضاف الوزير في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الخميس، إن لبنان يرحب بشحنة الوقود القادمة من الجزائر، مضيفا أنها ستسهم في تنويع مصادر الطاقة في البلاد.ولفت إلى أنّ نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لم يستمر سوى ليلة ونصف نهار فقط، وإن التيار الكهربائي عاد لتشغيل المرافق الأساسية في البلاد والتي من بينها المطار والمرفأ ومحطات المياه والسجون.وأضاف أن عودة تغذية محطات توليد الكهرباء للوصول إلى معدل إنتاج 600 ميغاوات، من المتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل مع استلام شحنات من الوقود الذي تم الاتفاق على شرائه من السوق الفورية.وعن ما أثير حول توقف وصول الوقود من العراق، بسبب متأخرات مالية، قال فياض، إن الوقود العراقي مستمر في التدفق إلى لبنان، وإن التأخير الذي حدث يرجع في الأساس إلى أسباب لوجستية. (سكاي نيوز عربية)