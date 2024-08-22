أبو العردات عزى بالمقدح يرافقه وفد من "فتح" وفصائل منظمة التحرير

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(الوكالة الوطنية)

زار أمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، على رأس وفد من الحركة وفصائل المنظمة، بعد ظهر اليوم، بيت العزاء، في قاعة "الأسدي"، في مخيم عين الحلوة، معزيا بالشهيد خليل المقدح.وكان في استقبال الوفد اللواء إبراهيم المقدح شقيق الشهيد، إضافة إلى عدد من أشقائه وأبنائه ومن آل المقدح.