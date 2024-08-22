جرحى الحرب من غير اللبنانيين.. من سيتكفل بعلاجهم؟

عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض اجتماعًا مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، برئاسة نائب ممثل المفوضية ترايسي مولفير، لمناقشة التغطية الطبية للنازحين السوريين، وخاصة جرحى الحرب.

ويأتي الإجتماع في إطار الجهود المستمرة لتأمين التمويل لعلاج جرحى الحرب من غير اللبنانيين، مع تركيز خاص على السوريين.وأكد وفد المفوضية خلال الاجتماع التزامهم بتأمين التغطية الطبية للجرحى السوريين المسجلين لدى المفوضية حتى سقف خمسة آلاف دولار، في المستشفيات المتعاقدة معها. كما أشار الوفد إلى خطط لتوسيع قائمة المستشفيات المتعاقدة تحسبًا لزيادة الحاجات إذا توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان.وناقش المجتمعون أيضًا ضرورة العمل المشترك مع الشركاء والمانحين لإيجاد حلول للنازحين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية.