مسعد زار رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" واكد اهمية "صيانة العيش المشترك"

Advertisement

زار النائب الدكتور شربل مسعد رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد، وتم البحث في الأوضاع الراهنة في البلاد.و أشاد مسعد ب"النهج الوطني اللاطائفي الذي يسلكه النائب سعد و الذي هو صمام امان لمدينة صيدا و الوطن أجمع، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان. و كانت مناسبة للتطرق الى العلاقة التاريخية التي تجمع جزين بصيدا و أهمية صيانة العيش المشترك ".ثم التقى سعد و مسعد وفداً من "أطباء بلا حدود" وتم التطرق إلى "سبل التعاون في حال تطور الوضع الأمني نحو الأسوء". (الوكالة الوطنية)