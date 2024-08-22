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لبنان

مسعد زار رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" واكد اهمية "صيانة العيش المشترك"

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:36
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زار النائب الدكتور شربل مسعد رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد، وتم البحث في الأوضاع الراهنة في البلاد.
و أشاد مسعد ب"النهج الوطني اللاطائفي الذي يسلكه النائب سعد و الذي هو صمام امان لمدينة  صيدا و الوطن أجمع، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان. و كانت مناسبة للتطرق الى العلاقة التاريخية التي تجمع جزين بصيدا و أهمية صيانة العيش المشترك ".
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ثم التقى سعد و مسعد وفداً من "أطباء بلا حدود" وتم التطرق إلى "سبل التعاون في حال تطور الوضع الأمني نحو الأسوء". (الوكالة الوطنية)
 
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