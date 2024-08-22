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لبنان

فاجعة في الضنية.. هكذا فقدت الطفلة ألين حياتها

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة الطفلة الين خضر حمد شوك، اثر تعرضها لحادثة سقوط على رأسها.


يذكر ان الفقيدة من سكان بلدة بقرصونا- قضاء الضنية.
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