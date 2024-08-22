فاجعة في الضنية.. هكذا فقدت الطفلة ألين حياتها

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة الطفلة الين خضر حمد شوك، اثر تعرضها لحادثة سقوط على رأسها.





يذكر ان الفقيدة من سكان بلدة بقرصونا- قضاء الضنية.

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