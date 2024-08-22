البيسري عرض مع وفد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المستجدات في المنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ظهر اليوم، وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا، وعرض معه آخر المستجدات في المنطقة. (الوكالة الوطنية)

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