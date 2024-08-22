شرف الدين عرض مع السفير الروسي لملف عودة النازحين

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إستقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين القائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان ماكسيم رومانوف.وتم خلال اللقاء، وفق بيان لمكتب شرف الدين، "التباحث في المستجدات السياسية المحلية والإقليمية لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والوضع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا”.وقد أبدى رومانوف "استعداد روسيا دعم دور وزارة المهجرين لجهة تفعيل ملف العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم . (الوكالة الوطنية)