البزري عزى بالمقدح: صيدا عاصمة الشتات الفلسطيني والجنوب

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عزى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بالشهيد خليل المقدح، في قاعة "الأسدي" في مخيم عين الحلوة.وتحدث البزري عن "التلاحم اللبناني - الفلسطيني ودور صيدا المركزي في القضية الفلسطينية كونها عاصمة الشتات الفلسطيني وعاصمة الجنوب".وحيا "مقاومة أهالي غزة والضفة وجنوب لبنان وصمودهم". (الوكالة الوطنية)