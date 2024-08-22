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لبنان

البزري عزى بالمقدح: صيدا عاصمة الشتات الفلسطيني والجنوب

Lebanon 24
22-08-2024 | 13:13
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عزى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بالشهيد خليل المقدح، في قاعة "الأسدي" في مخيم عين الحلوة.
وتحدث البزري عن "التلاحم اللبناني - الفلسطيني ودور صيدا المركزي في القضية الفلسطينية كونها عاصمة الشتات الفلسطيني وعاصمة الجنوب".
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وحيا "مقاومة أهالي غزة والضفة وجنوب لبنان وصمودهم". (الوكالة الوطنية)
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