وصول تمثال القديس شربل مخلوف الى أرمينيا

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وصل تمثال القديس شربل إلى العاصمة الأرمينية يريفان، بعد رحلة دامت سبعة أيام، في تزامن لافت مع "يوم 22" من كل شهر المخصص للصلاة مع السيدة نهاد الشامي إحياء لذكرى شفائها على يد القديس شربل، على أن يتمَ الاحتفال بيوم "التكريس والصلاة"، الأحد في 22 أيلول المقبل، ليرتفع التمثال الأول للقديس شربل في منطقتي القوقاز والبلقان، وذلك رمزا لوحدة الإيمان المسيحي وتعزيزا لروابط المحبة بين شعوب المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن رحلة التمثال الضخم المصنوع من مادتي الريزين والفيبر غلاس على يد الفنان جورج مخلوف، بدأت بحرا من مرفأ طرابلس إلى مرفأ مرسين في تركيا، ومنه برا إلى أرمينيا من خلال العبور بجورجيا، أي ما يقارب مسافة 1500 كيلومتر. (الوكالة الوطنية)