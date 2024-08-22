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لبنان

بسبب خزانات الغاز.. أهالي برج حمود يتحركون

Lebanon 24
22-08-2024 | 13:56
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نظمت الجمعيات الأهلية والمدنية وأهالي وسكان برج حمود وقفة احتجاجية اعتراضا على إعادة إنشاء خزانات الغاز في منطقة الدورة - الكارنتينا - برج حمود، حيث رفع المشاركون لافتات طالبت بإزالة هذه المخالفة التي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والمصانع.
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وأكد الخبير والناشط دكتور بلال علامة ان "المخالفة اليوم تمثل تجاوزا لكل القوانيين والمواثيق الانسانية".
وطالب "وزير الصناعة بالتراجع عن القرار  وإزالة هذه المخالفة".
من جهته اكد الناشط رمزي ابو خالد "رفض المجتمع المحلي لهذا المشروع"، محملا "المسؤولية للجهات المختصة لمعالجة المشكلة". 
أما الناشط البيئي عصام سليم فطالب "القضاء ومجلس شورى الدولة بإعطاء الاذن لإزالة هذه المخالفة قبل فوات الاوان".
 كما كانت كلمة للناشط ربيع ابو جودة الذي عدد "المخالفات الكبيرة التي يتعرض لها المواطن اللبناني وآخرها هذا الخزان العملاق الذي قد يؤدي إلى تفجير ثان لمدينة بيروت".
واشار بيان الى ان "وزير الصناعة جورج بوشكيان عمل على إعادة التراخيص لهذه الخزانات بعكس قرار اللجنة المختصة وبعكس قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف العمل وازالة المخالفة". (الوكالة الوطنية)
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