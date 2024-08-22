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لبنان

اشكال وهرج ومرج في الزاهرية.. اليكم ما حصل خلال حفل زفاف

Lebanon 24
22-08-2024 | 14:22
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سجل اشكال بين عدد من الأشخاص من الجالية السورية في منطقة الزاهرية بطرابلس - شارع العصافيري تخلله شهر اسلحة حربية، وذلك خلال زفاف، وفقا لمندوبة "لبنان 24".



وجرى تطويق الاشكال لاحقا من دون وقوع إصابات.
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