توتر كبير في القبة.. ما القصة؟

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وقع اشكال بين عدد من الشبان، اليوم الخميس، تطور الى عراك وتضارب بالايدي والاراكيل بالقرب من صيدلية هوشر في القبة- طرابلس، نتج عنه سقوط جريح جرى نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وعرف ان الاشكال ناتج عن خلفيات استفزازية وشتائم.وأفيد بان حالة من التوتر تشهدها المحلة، يتجمهر عدد من الشبان.