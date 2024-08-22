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لبنان

توتر كبير في القبة.. ما القصة؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 14:35
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وقع اشكال بين عدد من الشبان، اليوم الخميس، تطور الى عراك وتضارب بالايدي والاراكيل بالقرب من صيدلية هوشر في القبة- طرابلس، نتج عنه سقوط جريح جرى نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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 وعرف ان الاشكال ناتج عن خلفيات استفزازية وشتائم.


وأفيد بان حالة من التوتر تشهدها المحلة، يتجمهر عدد من الشبان.
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