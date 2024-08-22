استقبال رسمي لذخائر القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس بندلايمون في دير سيدة البلمند

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أقيم استقبال رسمي بمشاركة افواج الكشاف الوطني الارثوذكسي لذخائر القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس بندلايمون، القادمة من المتيورا (الأديرة المعلقة)، في دير سيدة البلمند البطريركي، وذلك بحضور مطران الميتيورا-اليونان ثيوكليتوس ورئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت جورج يعقوب والآباء والشمامسة ونواب الطائفة الأرثوذكسية في طرابلس والكورة وعدد كبير من المؤمنين.والقى المطران الزائر كلمة تمنى فيها للبنان السلام، وذكر انه من الطائرة رفع الذخائر فوق سماء لبنان وطلب من الله السلام للبنان بشفاعة قديسيه. كما تم تبادل الهدايا بين البطريرك الزائر ودير سيدة البلمند.في الختام، توافد المؤمنون على التبرك من الذخائر وحصلوا على بركة صليب وزيت من دير الميتيورا اليوناني المقدس.