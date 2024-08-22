الأمور تبدّلت.. موعد ضربة "الحزب" اقترب

كشفت "القناة 13" الإسرائيلية أنّه على خلفية موجة الهجمات الإسرائيلية غير المعتادة في لبنان في الأيام الأخيرة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال رد فعل "حزب الله" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إذا انهارت الاتصالات مع حماس أخيرًا.

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ووفقًا للتقديرات، فسوف يشمل ذلك وابلًا واسع النطاق من الهجمات على الشمال، وربما الوسط أيضا.

وتخشى المؤسسة الأمنية حسب التقديرات، من عواقب انهيار المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وكان قد وصل الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيسي الموساد والشين بيت إلى مصر، لبدء جولة جديدة من المفاوضات.