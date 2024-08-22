30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
واشنطن: الحرب التي لن يربحها أو يخسرها أحد
Lebanon 24
22-08-2024
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام القصيفي في" الاخبار": الكلام عن الحرب لا يعني أنها ستقع، وإن كان الجميع يتهيّأ لها. وينقل عن أحد كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين قوله في أحد اللقاءات أخيراً إن «الحرب التي يُخشى منها في الشرق الأوسط هي من نوع الحروب التي لا يمكن أن يربحها أحد أو يخسرها أحد». أي أنها ستكون حرباً مكلفة من دون أن يصل أيٌّ ممّن سيتورطون فيها الى النتيجة التي يتوخاها منها. من هنا، ارتفاع منسوب الخوف من حصولها لدى الأطراف المعنيين بها مباشرة، وفي العواصم الدولية على اختلاف اتجاهاتها، لأن نتائجها ستكون كارثية في انعكاسها على كل دول المنطقة.
Advertisement
حتى الآن، لا يزال التقييم الأميركي ينحاز إلى خيار اللاحرب، وعلى يقين بأن الأطراف المعنيين لا يريدون الانزلاق إليها.
ومقولة «لا أحد يمكن أن يربح الحرب ولا أحد يمكن أن يخسرها»، بحسب الخلاصة العسكرية، لا تتعلق بكلام عن توازنات عسكرية أو ردع متبادل، بل في قراءة الاصطفافات الدولية والإقليمية حيال القوى التي ستتورط في الحرب، كما مستقبل المنطقة.
من هنا، تصبح التدخلات الفاعلة للجم الاتجاه نحو الحرب أكثر جدية في التعامل بواقعية، مع أن عامل الخسارة والربح سيكون مؤثراً على جميع الأطراف، بحيث تذهب المنطقة الى صراع مكلف ومدمّر وطويل الأمد، من دون أن يكتب الفوز النهائي لأيّ طرف.
لكن، في المقابل، فإن خيار اللاحرب بلا اتفاقات نهائية لا تتعلق بالمرحلة الآنية التي بدأت في تشرين الأول ولا بغزة وحدها، ولا حكماً بوقف «الأعمال العدائية» موقتاً، ستنتج منه حتماً تداعيات تضع المنطقة على فوهة بركان لسنوات مقبلة، لأنّ أيّاً من الأطراف المعنيّين ليس مستعداً لتجاوز حجم الخسارة التي تكبّدها خلال الأشهر الماضية، وهي خسارة مكلفة إذا لم يقبض سلفاً أثماناً توازي حجم الخسارة. وحتى الآن، لا تبدو الأثمان جاهزة لتدفع في الوقت القريب، في لبنان والقضية الفلسطينية والمنطقة تباعاً، للطرف المناسب ومن الطرف المناسب أيضاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
Lebanon 24
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
11:41 | 2024-08-22
22/08/2024 11:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء فخمة (صور)
Lebanon 24
أصبحت صبية.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء فخمة (صور)
04:09 | 2024-08-22
22/08/2024 04:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
10:48 | 2024-08-22
22/08/2024 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق "تنكر" و"مخبر" من غزة عمره 19 عاماً.. صحيفة تكشف تفاصيل عملية "اغتيال محمد الضيف"
Lebanon 24
فريق "تنكر" و"مخبر" من غزة عمره 19 عاماً.. صحيفة تكشف تفاصيل عملية "اغتيال محمد الضيف"
09:13 | 2024-08-22
22/08/2024 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي "مفتوح".. هل يدشّن مرحلة جديدة من المواجهات؟
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي "مفتوح".. هل يدشّن مرحلة جديدة من المواجهات؟
06:00 | 2024-08-22
22/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-08-23
بعد الهزات المُتتالية في سوريا.. هل لبنان في خطر؟
03:15 | 2024-08-23
هكذا تحدّثت أوساط "حزب الله" عن السنوار
03:05 | 2024-08-23
فياض يحدّد موعد وصول باخرة الفيول الجزائرية
03:04 | 2024-08-23
الشاب وائل تعرّض لحادث سير مروّع... وحالته حرجة
03:00 | 2024-08-23
القوى المسيحية تواجه خطراً وجودياً… هواجس من عودة الماضي
02:56 | 2024-08-23
رئيس المجلس الماروني عرض مع الاب بوعبود تحضيرات مؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية"
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
23/08/2024 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
23/08/2024 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
23/08/2024 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24