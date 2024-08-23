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لبنان

الرقم مرتفع... حوادث سير عديدة خلال يوم وهذا عدد القتلى والجرحى

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:04
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 
وأشارت إلى مقتل شخصين وإصابة 16 خلال هذه الحوادث.
 
 
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