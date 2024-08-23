صباح اليوم... إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه الجليل الأعلى

أفادت "سكاي نيوز" أنّه تمّ رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في هذا السياق إلى سقوط قذيفة صاروخية في ميرون.

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إلى ذلك، دوّت صفارات الإنذار في بلدات عدة في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة. (رصد لبنان 24)