"حزب الله" استهدف قاعدة ميرون... وإسرائيل تستأنف قصف الجنوب

بعدما قصف "حزب الله" بالصواريخ صباح اليوم الجليل الأعلى، وبشكل خاص قاعدة ميرون الجويّة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه طُلِبَ من المستوطنين في سهل الحولة في الجليل الأعلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية.

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في المقابل، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة طيرحرفا بصاروخ. وأشار المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي في هذا الإطار، إلى أنّه "تمّ استهداف خلية كانت تُطلق الصواريخ" باتّجاه الأراضي المحتلة.

كما أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على أطراف بلدة الحمامص في خراج بلدة الوزاني.

كذلك، استهدفت إسرائيل أطراف كفرشوبا وكفرحمام وحمى راشيا الفخار.



وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة على بلدة يارون.

وكان العدوّ الإسرائيليّ أطلق بعد منتصف الليل، النار من رشاشات ثقيلة باتّجاه بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، كما قصف فجرا، محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة في القطاع الغربي، حيث اطلقت غالبية مراكز "اليونيفيل" في جنوب الليطاني صفارات الإنذار.



وواصل العدو طوال الليل وحتى صباح اليوم، اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، فيما استمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي فوق قرى الجنوب.