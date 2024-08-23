العلاقة بين حماس وفتح "متوترة"

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بالرغم من المعارك التي تخوضها حركة حماس ضد اسرائيل منذ نحو 11 شهرا، الا ان الخلافات بينها وبين السلطة الفلسطينية تظهر على السطح وبشكل فجّ، علما ان حماس كانت تراعي بشكل كبير حركة فتح وتتجنب الدخول معها في اشتباك اعلامي.وبحسب مصادر مطلعة فإن قيادات في حركة حماس باتت تنتقد السلطة الفلسطينية بشكل شبه علني، وهذا ما يعني ان الخلاف بين الطرفين بات علنيا وكبيرا ومن الصعب احتواء تداعياته.وتقول المصادر ان تراجع ديبلوماسية "حماس" مرتبط بتعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، اذ ان اسماعيل هنية كان وحدوياً اكثر فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني الداخلي.