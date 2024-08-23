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لبنان

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن قارورة الغاز؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:07
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اصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة جديدة للمحروقات صباح اليوم الجمعة.
 
وجاءت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1547000 ليرة لبنانية (-17000)

البنزين 98 أوكتان: 1586000 ليرة لبنانية (-18000)
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المازوت: 1391000 ليرة لبنانية (-13000)

الغاز: 908000 ليرة لبنانية

لبنان

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