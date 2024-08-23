أبو الحسن زار معراب موفدًا من جنبلاط: العلاقات الايجابية مستمرة في الجبل

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وركزت المناقشات على أهمية الحفاظ على علاقات إيجابية ومتينة، خاصةً في منطقة المتن الأعلى وقراها. التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب هادي أبو الحسن، موفداً من قبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، وذلك في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القوى السياسية اللبنانية.وركزت المناقشات على أهمية الحفاظ على علاقات إيجابية ومتينة، خاصةً في منطقة المتن الأعلى وقراها.

وأشار أبو الحسن إلى أن اللقاء يؤكد على الاستمرارية في الالتزام بمصالحة الجبل، التي أبرمت في عام 2001، والتي لا تزال محوراً رئيسياً في الحفاظ على التعايش السلمي في المنطقة.



ورغم التباينات السياسية، أكد أبو الحسن أن هذه الخلافات لا تؤثر على العيش المشترك أو على المصالحة التي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات بين الطرفين. (الوكالة الوطنية للإعلام)