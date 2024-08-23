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لبنان

الوزير كلّاس استمع الى شرح عن العلاج بالخيول

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:12
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استقبل وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس في مكتبه، الدكتور إيلي صقر، الاختصاصي في العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجهاز العصبي وسلامة المرضى.

واطّلع كلاّس من صقر على أشكال الدعم التي تُقدّم للمرضى، في المجالين الطبي والاجتماعي، لجهة علاج الاعاقات الجسدية والرعاية النفسية والمهارات الحركية، وسواها، حيث يتم اختبار التجارب الجسدية والنفسية بفضل الحصان، ويتم تكييفها مع التطور الحركي والنفسي العاطفي للمريض.
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ووفق صقر، تتيح هذه الممارسة للجميع الوصول إلى فهم أفضل لعالمهم الداخلي، وعلاقتهم مع الآخرين من خلال المشاعر وليس الكلمات، والوجود وليس الفعل.

ووعد كلاس ضيفه بدراسة سبل الاستفادة من الفكرة والتقنية ورعايتها وتعميمها لتكون الفائدة منها أكبر وخصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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