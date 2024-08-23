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لبنان

الحريري في ذكرى تفجير مسجديّ التقوى والسلام: العدالة والعقاب للمجرمين آتيان

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:28
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"في الذكرى الـ11 لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في عاصمة الشمال، نسأل الله الرحمة للشهداء والسلام لاهل طرابلس التقية. .
 
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