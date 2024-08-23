الحريري في ذكرى تفجير مسجديّ التقوى والسلام: العدالة والعقاب للمجرمين آتيان

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصّة "إكس":

"في الذكرى الـ11 لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في عاصمة الشمال، نسأل الله الرحمة للشهداء والسلام لاهل طرابلس التقية. .