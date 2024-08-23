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لبنان

حمدان: الإمام الصدر حاضر حيث نجد مقاوما وصامدا

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:33
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رأى عضو هئية الرئاسة في حركة "امل" الدكتور خليل حمدان ان "الذين يتجاهلون دماء الشهداء وعذابات الصامدين على أرضهم، يعبرون عن انحطاط اخلاقي ويفتقرون إلى أدنى معايير الانتماء الوطني". 

وقال خلال احتفال تأبيني أننا "ونحن على مقربة من الذكرى السنوية السادسة والاربعين لإخفاء الإمام القائد السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب، الصحافي السيد و عباس بدر الدين، نقول ان الإمام الصدر حاضر حيث نجد مقاوما وصامدا وجريحا وشهيدا في مواجهة العدو الذي يستهدف الأطفال قبل الكبار وصامدين على أرضهم، وحركة أمل ضربت أروع المثل في المقاومة والتضحيه وفي حمل هموم شعبنا".
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تابع:"نحن أمام عدو، يحاول تمرير نكبة جديدة لفلسطين عبر مسلسل المجازر التي يفتعلها عن قصد في غزة والضفة الغربية وعلى مساحة لبنان، من خلفية ‏عدوانية ليصل إلى استعمار استيطاني لابدال شعب تجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين. وهذا الواقع يشكل تحديا للعالم، بل وصمة عار على جبين جميع الأنظمة التي تدعم وتؤيد العدو الذي يستهدف المستشفيات والمدارس ويلاحقون النازحين الذين يعيشون من دون مأوى بقنابل أميركية محرمة دوليا".

وسأل:"هل من مبرر ليسأل البعض في لبنان عن سبب وجود المقاومة؟". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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