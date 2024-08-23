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لبنان

ستريدا جعجع: وزراء الطاقة كذّبوا على الناس

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:42
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 ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماعا في معراب، لرؤساء مراكز حزب "القوات اللبنانيّة" في منطقة بشري.
 
وقالت خلال الاجتماع:" نحن على مشارف أيلول الشهداء، صحيح أن ذكرى رفاقنا الذين استشهدوا في سبيل القضيّة اللبنانيّة في البال دائما، إلا أننا نآثر في القوات أن نخصهم في هذا الشهر وفاء منا لدمائهم وتضحياتهم التي لولاها لما كنا اليوم هنا".
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وأكّدت أن "المسؤولين عن هذا السواد المطلق الذي نعيشه اليوم في لبنان هم وزراء الطاقة المتعاقبون على الحقيبة نفسها ، المنتمون الى التيار الوطني الحر أو الذين يمثلونه، منذ العام 2009 حتى يومنا هذا، وهم: جبران باسيل، أرثيور نظريان، سيزار ابي خليل، ندى بستاني، ريمون غجر ووليد فياض".

ولفتت إلى أن "هؤلاء وعدوا الشعب اللبناني مرارا وتكرارا بالكهرباء 24/24، وأطلقوا مشاريعهم الشاملة، وبنوا أمجادا في الهواء على هذه المشاريع وخاضوا انتخابات وراء انتخابات على أساسها، والحقيقة أن جل ما قاموا به هو أنهم كذبوا على الناس وأوهموهم بتنفيذ مشاريع تصب في خدمة الصالح العام ، في حين أن الحقيقة هي أن جل ما كانوا يقومون به هو أنهم يعيثون فسادا ومحسوبيات وزبائنيّة في إدارة مقدرات الدولة ومؤسساتها، حتى انتهى بنا الأمر الى العتمة الشاملة 24/24".

وختمت مشددة على أن "الشعب اللبناني لا ينقصه اليوم أبدا، مزيدا من الأعباء في حياته اليوميّة، فبالإضافة إلى كل الأزمات الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة التي رموه فيها، يرمونه اليوم في العتمة الشاملة، لذا نحن كتكتل الجمهوريّة القوية، وبحكم الوكالة النيابيّة التي أعطانا إياها الناس لن نسكت عن هذه المسألة وسنعمد إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية  لتحديد المسؤوليات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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