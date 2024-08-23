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لبنان

عبدالله: القول إنّ القطاع الاستشفائي جاهز لكل سيناريوهات الحرب أمر مبالغ فيه

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:53
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اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله  أن "موضوع انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر على القطاع الاستشفائي وحسب، إنما على الوطن ككل".

ورأى عير "صوت كل لبنان" أن "القول إنّ القطاع الاستشفائي جاهز لكل سيناريوهات الحرب أمر مبالغ فيه"، مشيرا الى أنّ "الجهود تبذل على أكثر من مستوى وبشكل استثنائي من الجهات المعنية لتأمين الصمود المطلوب والممكن في حال توسّعت الحرب".
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وتعليقا على كلام النائب مروان حماده الأخير والذي توقّع فيه توسّع الحرب في غضون ساعات أو أيام، لفت إلى انّ "النائب حمادة يملك شبكة علاقات واسعة تؤمّن له معلومات دقيقة"، موضحا أن "ما قاله حمادة حرفيّاً هو: "تعثّر المفاوضات حول وقف النار في غزة قد يجعل لبنان عرضة قريبة لحرب بين أيام أو ساعات".

وردا عن سؤال  عما إذا كانت هناك أي ملاحظة من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أوضح أن لا علم له بذلك، وقال: "لو حصل ذلك لأصدر الحزب بيانا في هذا الصدد". 
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