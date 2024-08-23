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لبنان

رئيس المجلس الماروني عرض مع الاب بوعبود تحضيرات مؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية"

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:56
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 إستقبل رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى في مقر المجلس في المدور بحضور أمين المال أنطوان رميا وايلي التنوري، رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود حيث وضعه في أجواء نشاطات المعهد، وبحث الطرفان سبل التعاون والتحضيرات التي يقوم بها المعهد من اجل مؤتمر عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.
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ورحّب رئيس المجلس بالأب بوعبود ، منوّهًا بجهود المعهد في نشر الثقافة والفنون وتعزيز العلاقات الثقافية بين الدول واظهار صورة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. ومن ثم جال بوعبود على المستوصف وقاعة المحاضرات والكنيسة، وفي ختام الزيارة قدم بوعبود لرئيس المجلس كتاب عن البطريرك الدويهي ومجلة حياتنا الأنطونية، بدوره قدم متى للاب بوعبود تمثال مريم ام النور عربون محبة وتقدير. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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