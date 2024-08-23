فياض يحدّد موعد وصول باخرة الفيول الجزائرية

أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن "باخرة الفيول التي انطلقت من الجزائر تصل الى لبنان الاثنين في ٢٦ الجاري".

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وأوضح في حديث الى "صوت كل لبنان" أنّ "الوزارة أخذت عيّنة من الحمولة أرسلت عبر "dhl" الى دبي حيث سيتم فحصها وإذا تطابقت مع المواصفات اللازمة سيبدأ المواطن بالتماس تحسّن تدريجي في التغذية بدءاً من السابع والعشرين منه".وعن سيناريوهات مواجهة الحرب المفتوحة تحدث فياض عن أنّ "بعض المستشفيات الحكومية تحصل على التغذية مباشرة من شركة كهرباء لبنان، وفي حال حصول أي طارئ ممكن الاعتماد على الشبكة الكهرمائية في بعض المستشفيات بحسب موقعها".ولفت الى أنّ "منظومة المولدات الكهربائية المنتشرة في كل المناطق كما امتداد الطاقة الشمسية ممكن أن يشكل حماية نوعا ما لأزمة الطاقة، في حال أراد العدو استهداف شبكة الكهرباء".وطمأن فياض الى أنّ "لدى لبنان ما يكفي لمدّة شهر أو أكثر من الحاجة للمواد النفطية للاحتياجات الضرورية، لا سيّما لسيارات الاسعاف والمستشفيات وتأمين ضخّ المياه".