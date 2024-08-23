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لبنان

لتفادي الإصابات... نصائح هامة في حال وقوع زلزال

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:42
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اشار رئيس "الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل" المهندس راشد جان سركيس في بيان أنّه "بعد ورود الكثير من الاتصالات التي تعمم مستوى القلق والخوف في نفوس الناس من جراء حدوث الزلازل، صار من الضروري توجيه الناس وتعزيز قدراتهم ومعرفته".
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وأورد راشد عددا من المعلومات التي يتوجب معرفتها في حال وقوع زلزال، ومنها:

1- يجب التيقن أن الزلازل هي حقيقة فيزيائية وليست مجرد هلوسة او فعل تجاذبي بحيث يجب على الانسان الحكيم التحضر لها واتخاذ كل التدابير الإستباقية اللازمة تجاهها.

2- الزلزال له مركز محدد وقوة معينة وقدرة على التأثير على دائرة ذات قطر كبير من حوله.

3- لا حقيقة في التنبؤ بحصول زلزال ما، ولا فائدة من الاستفاضة في تعليل اسباب تؤدي إليه.

4- إن مصطلح "مقياس ريختر" هو مرجع مقارنة وليس مقياس هندسي لدراسة مقاومة الزلازل.

5- يمكن، خلال الزلزال، أن يؤدي سقوط الموجودات المتحركة على الاشخاص (ثريات - لوحات - سقوف مستعارة - تجهيزات كهربائية - إلخ.. ) إلى إصابات بالغة، أكثر من أضرار قد تتأتى من انهيار الأبنية بحد ذاتها مما يحتم على كل شخص تثبيت الموجودات المتحركة داخل البيت.

6- يجب أولاً التأكد من سلامة المنشأ والتعرف على مكامن القوة والضعف وتحديد مواقع آمنة في البناء وتحضيرها للهروب إليها عند وقوع زلزال. وتعريف كل القاطنين في البناء عليها.

7- يجب القيام  باستمرار  بمناورات مفاجئة مرة في الشهر على الأقل للتدرب على الهروب الآمن، فالثانية في توقيت الزلزال، طويلة جداً، ويجب التصرف بتلقائية جراء التدرب المستمر.

8- يجب إعادة توزيع الاثقال في الخزائن ووضع الاشياء الثقيلة على المستوى المنخفض.

9- يجب تطبيق دقيق للمادة "18" من قانون البناء التي تُعنى بمسؤولية المالك عن متانة وسلامة البناء واستشارة مهندس مدني انشائي حول سلامة المنشأ، وطرق تعزيز الحماية من الزلازل". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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