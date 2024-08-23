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لبنان

سجال بين وزيرين إسرائيليين: هاجم "حزب الله" في لبنان

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:50
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بعدما اتّهم وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنّه "يُعرّض أمن إسرائيل للخطر"، قال الأخير: "بدلاً من مهاجمتي على منصة "إكس" هاجم "حزب الله" في لبنان".
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وأضاف بن غفير رداً على غالانت: "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون الشمال إلى العصر الحجري". (رصد لبنان 24)
 
 
 

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