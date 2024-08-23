سجال بين وزيرين إسرائيليين: هاجم "حزب الله" في لبنان

بعدما اتّهم وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنّه "يُعرّض أمن إسرائيل للخطر"، قال الأخير: " بدلاً من مهاجمتي على منصة "إكس" هاجم "حزب الله" في لبنان". Advertisement

وأضاف بن غفير رداً على غالانت: "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون الشمال إلى العصر الحجري". (رصد لبنان 24)