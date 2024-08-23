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لبنان

لأصحاب الدخل المحدود.. قرض جديد بالليرة اللبنانية

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:02
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه برٌي في عين التينة، وجرى عرض لمشاريع المصرف والقروض التي يؤمٌنها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 

واشار حبيب في بيان الى انه " أبلغ الرئيس برٌي أن مصرف الإسكان في صدد التحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية سيتم الإعلان عنه قريباً، وهو قرض مخصٌَص للترميم من أجل مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ترميم منازلهم وحثٌهم على البقاء في قراهم وضيَعهم ومُدنهم".
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