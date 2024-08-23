لقاءات ميقاتي في السرايا

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وزير العدل

كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارة العدل. إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب صباح اليوم في السرايا، وبحث معه في اخر الاتصالات الديبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، اضافة الى مواضيع ادارية تخص الوزارة.وزير العدلكما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارة العدل.

وزير الشباب والرياضة

واستقبل رئيس الحكومة وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الذي استأذنه بالسفر إلى الأردن على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد يوم الاربعاء في 28 اب في عمان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لاطلاق "الاستراتيجية العربية للشباب والامن والسلام".