Advertisement

لبنان

لقاءات ميقاتي في السرايا

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1237905-638600092919361335.jpg
Doc-P-1237905-638600092919361335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب صباح اليوم في السرايا، وبحث معه في اخر الاتصالات الديبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، اضافة الى مواضيع ادارية تخص الوزارة.
Advertisement

وزير العدل
كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارة العدل.
 
 
 
وزير الشباب والرياضة
واستقبل رئيس الحكومة وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الذي استأذنه بالسفر إلى الأردن على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد يوم الاربعاء في 28 اب في عمان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لاطلاق "الاستراتيجية العربية للشباب والامن والسلام".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-08-23
05:53 | 2024-08-23
05:51 | 2024-08-23
05:16 | 2024-08-23
05:12 | 2024-08-23
05:10 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24