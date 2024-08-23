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لبنان

آسفًا لرحيله.. جنبلاط أبرق الى عباس معزيًا بوفاة القدومي

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:43
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أبرق رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معزيًا بوفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.

وجاء في نص البرقية: "بخالص الأسف، بلغني نبأ وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي (أبو اللطف)، بعد مسيرة نضالية طويلة من أجل القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وهو أحد المؤسسين للعمل الفدائي في صفوف منظمة التحرير، وإطلاق الشرارة الأولى من أجل تحرير فلسطين التي تواجه اليوم جريمة إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
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وتقدم جنبلاط من القيادة الفلسطينية وحركة فتح كما من العائلة وعموم شعب فلسطين بأحر التعازي، راجياً من الله أن يتغمده بواسع الرحمة.
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