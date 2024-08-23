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لبنان

كمين مُحكم يوقع سوريين في قبضة شعبة المعلومات... بماذا اعترفا؟ (صورة)

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:53
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة في محلة النبطية والمناطق المجاورة.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديدهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى كشف هويّتهما وهما كل من:

ع. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
ي. ح. (من مواليد عام ١٩٦٢، سوري)
بتاريخ 21-08-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة أنصاريه، أوقفتهما بنتيجته على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" تم ضبطها. وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط أوراق مالية من فئة /50/ دولارًا مزيّفة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج العملة المزيّفة في محلة النبطية والمناطق المجاورة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
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