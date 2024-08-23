مطر: مازلنا ننتظر أن تتحقق العدالة

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس": "11 عاما على جريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى في عاصمة الشمال، مدينة العلم والعلماء، التي واجهت أبغض الأحقاد بوحدة أهلها وطيبتهم وإيمانهم. 11 عاما على الجريمة البشعة ومازلنا ننتظر أن تتحقق العدالة ليلقى المجرمون جزاءهم".

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