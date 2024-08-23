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لبنان

هل لحكومة نتنياهو القدرة على التعامل مع حزب الله؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:16
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قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الجمعة، إن التحديات في شمال إسرائيل تفوق قدرة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، معتبرا أن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار على رأس السلطة.
 
واعتبر ليبرمان، الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية والدفاع في إسرائيل، أن إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات على الشمال دليل على عدم قدرة الحكومة على التعامل مع حزب الله. (روسيا اليوم) 
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