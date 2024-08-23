هل لحكومة نتنياهو القدرة على التعامل مع حزب الله؟

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الجمعة، إن التحديات في شمال إسرائيل تفوق قدرة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، معتبرا أن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار على رأس السلطة.

واعتبر ليبرمان، الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية والدفاع في إسرائيل، أن إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات على الشمال دليل على عدم قدرة الحكومة على التعامل مع حزب الله. (روسيا اليوم)