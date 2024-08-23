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لبنان

بيان للدفاع المدني عن "مأساة بشري".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:53
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تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم الواقع في ٢٣-٨-٢٠٢٤ بلاغاً يفيد عن تدهور سيارة على طريق الارز القديمة في بشري.
 
وتوجه على الفور عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من فوج المغاوير في الجيش اللبناني، وجهات أخرى الى موقع الحادث وباشروا بتنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل الى أن تمكنوا من العثور على ٥ جثث في عمق الوادي حيث كانت قد استقرت السيارة الرباعية الدفع التي كانوا بداخلها. وتبين أن الجثث التي كانت قد تناثرت في أمكنة متفرقة تعود لأفراد عائلة من بلدة بشري (الأب والأم و٣ أولاد).
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وبعد أن أتمت الأجهزة الأمنية المختصة الاجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثث الى مستشفى بشري الحكومي.
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