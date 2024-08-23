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لبنان

إشكال وتضارب في طرابلس.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
23-08-2024 | 06:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً على أفضلية مرور وقع على طريق جسر الخناق في طرابلس تطور إلى تضارب بالأيدي. 
 
وقد تسبب الإشكال بزحمة سير. 
 
 
 
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