بهاء الحريري: الحل الوحيد لتجنيب لبنان ويلات الحرب هو تطبيق الـ1701

كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "يعيش لبنان اليوم أحلك الظروف وأصعبها نتيجة الحرب الدائرة في جنوب لبنان والتي لم يسلم منها البقاع وغيره من المناطق، لذا يبقى الحل الوحيد لتجنيب لبنان واللبنانيين ويلات الحرب هو التطبيق الكامل للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 1701 بكافة بنوده".

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