الأحدب: نرفض اعتبار طرابلس بيئة حاضنة للتكفير وحرمانها من الحقوق

كتب النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة "اكس": "نشد على يد من قرر التحرك والتظاهر اليوم احتجاجا على الظلم الواقع بحق طرابلس وأهلها في مختلف المجالات لا سيما في الشؤون الاجتماعية، وفي رسم تسجيل طلاب المدارس الذي وضع لمنع الفقراء من تحصيل العلم".

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أضاف: "ان هذه المطالب التي من اجلها قرر البعض التظاهر ليست الا حلقة من سلسلة تخنق طرابلس، فالكهرباء مقطوعة، والمياه ان وجدت ملوثة، والنفايات تنتشر في الشوارع، والغلاء يستشري، والدخان الأسود يغطي سماء المدينة واهلنا يستنشقون السموم، فيما الضمان الاجتماعي مشلول، والسلطة الحاكمة المجرمة تزرع الخوف في صدور شبابنا عبر فبركة ملفات الارهاب لهم وألباسهم زورا تهم التطرف، وتسلط عليهم المحاكم العسكرية لسجنهم وضرب اي ارادة تغيير فيهم، كما أنها تمنع المحامين الذين يدافعون عن الشاب المظلوم من الدخول إلى المحكمة العسكرية والدفاع عنهم".



وختم: "إن الخلاص من ازماتنا يأتي عندما يتوحد الجميع على تحقيق هذه المطالب والتي على رأسها رفض اعتبارنا بيئة حاضنة للتكفير يجب ضربها وحرمانها من حقوقها واخضاعها لحكم عسكري لا مدني، لذلك علينا ترك الخوف والمطالبة بحقوقنا وحقوق ابنائنا ليبقى لنا وطنا نعيش فيه بأمان وكرامة".