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لبنان

بينهما طفل... شهيدان في حصيلة أولية للغارة على عيتا الجبل

Lebanon 24
23-08-2024 | 06:44
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي بواسطة مسيّرة والتي استهدفت بلدة عيتا الجبل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
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