بو حبيب اتصل بنظيره الايراني مهنئا بتوليه منصبه الجديد... والأخير وعد بزيارة لبنان

أجرى وزير الخارجية والمغتربين بدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا بنظيره الايراني عباس عراقجي لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، متمنيا له "النجاح في مهامه".

وأعرب الوزير بو حبيب عن "تطلعه للتعاون مع الوزير عراقجي لخدمة مصالح البلدين".

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بدوره، شكر وزير الخارجية الايراني الوزير بو حبيب على تهنئته له بتوليه منصبه الجديد، وأعرب عن "تطلعه لأن يكون التعاون جيدا لتحقيق مصالح البلدين والشعبين اللبناني والايراني، ومصالح دول المنطقة".

وقال: "إنه سيزور لبنان بالتأكيد، وهو يتطلع أيضا للقاء وزير الخارجية اللبناني في طهران في أقرب وقت ممكن".



