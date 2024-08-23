وزارة الصحة: ثلاثة شهداء في الغارة على طير حرفا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة المعادية هذا الصباح على بلدة طيرحرفا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.

Advertisement