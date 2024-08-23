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لبنان

"المقاومة الاسلامية" نعت 3 شهداء

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:15
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نعت "المقاومة الاسلامية" في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
كما  نعت "المقاومة الاسلامية" في بيان ثان  "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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وفي بيان ثالث، نعت المقاومة الاسلامية" في بيان ثان  "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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