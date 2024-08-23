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لبنان

الخير: طرابلس ستبقى عصية على الإجرام ومخططات الفتنة

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:19
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اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام، مناسبة لنقول أن طرابلس، عاصمة الشمال، كانت وستبقى، عصية على الإجرام ومخططات الفتنة، بوحدة أبنائها، وإصرارهم على إحقاق العدالة في جريمة لا تُغتفر".
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وقال في بيان :"كل الرجاء بأن يحمي الله - عز وجل - طرابلس وأهلها ولبنان وشعبه من كل إجرام وشر، ولا سيما في أيامٍ عصيبة، مثل هذه الأيام، التي نحتاج فيها إلى وحدتنا كلبنانيين لمواجهة الإجرام الذي يعتدي على أرضنا وأهلنا، وينفذ أبشع حرب إبادة بحق أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة".

 
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