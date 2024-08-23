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لبنان

في عيترون.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف بواسطة مسيّرة دراجة نارية في بلدة عيترون.
 
وتحدثت المعلومات الأولية عن وقوع إصابات. 
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