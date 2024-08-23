البزري عرض مع وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للحاجات الصحية في صيدا

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إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ضم الطبيبين حكيم الخالدي و خالد الشيخ، حيث تم بحث في الواقع الصحي والحاجات الصحية لصيدا ومنطقتها ومخيماتها في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد نتيجة لتكرار الإعتداءات الإسرائيلية واحتمال تصعيدها.وتمّ تنسيق زيارة للوفد إلى داخل مخيم عين الحلوة حيث تفقّد ثلاثة مراكز صحية هي: مركز خالد بن الوليد، مستشفى النداء الإنساني ومستشفى الأقصى. كما تم تنسيق زيارة للوفد لتفقد المستشفى التركي ولقاء مديرته والإضطلاع على إمكاناته واحتياجاته.