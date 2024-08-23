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لبنان

البزري عرض مع وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للحاجات الصحية في صيدا

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:21
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إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ضم الطبيبين حكيم الخالدي و خالد الشيخ، حيث تم بحث في  الواقع الصحي والحاجات الصحية لصيدا ومنطقتها ومخيماتها في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد نتيجة لتكرار الإعتداءات الإسرائيلية واحتمال تصعيدها. 
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 وتمّ تنسيق زيارة للوفد إلى داخل مخيم عين الحلوة حيث تفقّد ثلاثة مراكز صحية هي: مركز خالد بن الوليد، مستشفى النداء الإنساني ومستشفى الأقصى. كما تم تنسيق زيارة للوفد لتفقد المستشفى التركي ولقاء مديرته والإضطلاع على إمكاناته واحتياجاته. 

 
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