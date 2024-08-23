31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري عرض مع وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للحاجات الصحية في صيدا
Lebanon 24
23-08-2024
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ضم الطبيبين حكيم الخالدي و خالد الشيخ، حيث تم بحث في الواقع الصحي والحاجات الصحية لصيدا ومنطقتها ومخيماتها في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد نتيجة لتكرار الإعتداءات الإسرائيلية واحتمال تصعيدها.
Advertisement
وتمّ تنسيق زيارة للوفد إلى داخل مخيم عين الحلوة حيث تفقّد ثلاثة مراكز صحية هي: مركز خالد بن الوليد، مستشفى النداء الإنساني ومستشفى الأقصى. كما تم تنسيق زيارة للوفد لتفقد المستشفى التركي ولقاء مديرته والإضطلاع على إمكاناته واحتياجاته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
Lebanon 24
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
11:41 | 2024-08-22
22/08/2024 11:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
10:48 | 2024-08-22
22/08/2024 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق "تنكر" و"مخبر" من غزة عمره 19 عاماً.. صحيفة تكشف تفاصيل عملية "اغتيال محمد الضيف"
Lebanon 24
فريق "تنكر" و"مخبر" من غزة عمره 19 عاماً.. صحيفة تكشف تفاصيل عملية "اغتيال محمد الضيف"
09:13 | 2024-08-22
22/08/2024 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
04:42 | 2024-08-23
23/08/2024 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف عن دور أنفاق "حزب الله" السريّة... كيف ستُستخدم ضدّ إسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير يكشف عن دور أنفاق "حزب الله" السريّة... كيف ستُستخدم ضدّ إسرائيل؟
08:57 | 2024-08-22
22/08/2024 08:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:20 | 2024-08-23
حنكش من جنيف: لحصر السلاح بيد الدولة ووضع المزيد من القيود التي تحد من انتشار الاسلحة بين الناس
08:19 | 2024-08-23
قائد الجيش عرض للتطورات في الجنوب مع نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي
08:18 | 2024-08-23
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا.. وملف الكهرباء حضر
08:12 | 2024-08-23
القاضي حجار يستمع الى رئيس الحكومة بملف انقطاع التيار الكهربائي
08:09 | 2024-08-23
كانا يمارسان هواية الصيد.. شاهدوا ما حصل معهما بالصور
08:01 | 2024-08-23
يوم غد.. هذا ما ستشهده النبطية
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
23/08/2024 15:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
23/08/2024 15:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
23/08/2024 15:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24